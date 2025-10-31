Soirée Halloween Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

Soirée Halloween Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Soirée Halloween organisée par l’association Les Sources à partir de 18h.

Sur inscription.

A partir de 10 ans. .

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

