Soirée Halloween Salle des Carderies Oradour-sur-Glane

Soirée Halloween

Salle des Carderies Allée des Carderies Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Prépare ton plus beau déguisement et viens frissonner de plaisir à Oradour-sur-Glane !

L’après-midi débute en douceur avec une lecture de contes d’Halloween (15h30 à 16h), avant de plonger dans l’aventure lors de la chasse au trésor d’Halloween à 17h (sur inscription).

Les plus téméraires pourront aussi profiter d’un atelier maquillage pour compléter leur look effrayant, d’un photobooth pour immortaliser leurs déguisements et de nombreux jeux pour petits et grands. Et pour reprendre des forces, une restauration sucrée vous attend !

Organisée par l’association des parents d’élèves d’Oradour-sur-Glane, cette après-midi promet rires, frissons et gourmandises en famille ! .

Salle des Carderies Allée des Carderies Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 10 01

L’événement Soirée Halloween Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Porte Océane du Limousin