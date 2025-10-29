Soirée Halloween Recyclerie Orgelet

Soirée Halloween Recyclerie Orgelet mercredi 29 octobre 2025.

Soirée Halloween

Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Soirée Halloween le mercredi 29 octobre de 17h à 22h, à destination des 11 15 ans.

Programme de la soirée communiqué prochainement

Sur inscription. .

Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91

English : Soirée Halloween

German : Soirée Halloween

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Halloween Orgelet a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE