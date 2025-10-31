Soirée Halloween O Fil du Globe Orthez

Soirée Halloween O Fil du Globe Orthez vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

O Fil du Globe 82 avenue Pierre Mendès France Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Menu unique et karaoké. .

O Fil du Globe 82 avenue Pierre Mendès France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 25 45 52

English : Soirée Halloween

German : Soirée Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée Halloween

L’événement Soirée Halloween Orthez a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Coeur de Béarn