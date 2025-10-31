Soirée Halloween Pagolle
vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle communale Pagolle Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Soirée déguisée avec au programme bal costumé, auberge espagnole et concours du meilleur déguisement. Buvette sur place. Organisé par l’APE Ispachoury. .
Salle communale Pagolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apeispachoury@gmail.com
