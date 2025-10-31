Soirée Halloween Peur au village Salle Raymond Reynaud Roquevaire

Soirée Halloween Peur au village Salle Raymond Reynaud Roquevaire vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween Peur au village

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 20h. Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire Bouches-du-Rhône

Venez vivre un moment effrayant et joyeux !

Maison hantée et DJ seront là pour mettre l’ambiance d’Halloween.

Buvette et restauration possible sur place. .

Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 19 98 77

English :

Come and enjoy a spooky and joyful moment!

German :

Erleben Sie eine gruselige und fröhliche Zeit!

Italiano :

Venite a godervi un momento di paura e di gioia!

Espanol :

¡Venga y disfrute de un momento aterrador y alegre!

