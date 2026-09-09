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Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck » Soultz-Haut-Rhin

vendredi 30 octobre 2026 · Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
rue Kageneck
Ville
68360 Soultz-Haut-Rhin
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Soultz-Haut-Rhin

Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck »

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 22:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Soirée Halloween gratuite dans le parc du château du Bucheneck
Soirée Halloween de 20h à 22h dans le parc du château du Bucheneck.
Déconseillé au moins de 10 ans.
Entrée gratuite 0  .

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22 

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English :

Free Halloween Party in the Bucheneck Castle Park

L’événement Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck » Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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