Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck »

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 22:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Soirée Halloween gratuite dans le parc du château du Bucheneck

Soirée Halloween de 20h à 22h dans le parc du château du Bucheneck.

Déconseillé au moins de 10 ans.

Entrée gratuite 0 .

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22

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English :

Free Halloween Party in the Bucheneck Castle Park

L’événement Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck » Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller