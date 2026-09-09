Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck » Soultz-Haut-Rhin
vendredi 30 octobre 2026 · Soultz-Haut-Rhin
Informations pratiques
Soultz-Haut-Rhin
Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck »
rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 22:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Soirée Halloween gratuite dans le parc du château du Bucheneck
Soirée Halloween de 20h à 22h dans le parc du château du Bucheneck.
Déconseillé au moins de 10 ans.
Entrée gratuite 0 .
rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22
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English :
Free Halloween Party in the Bucheneck Castle Park
L’événement Soirée Halloween « Peur sur le Bucheneck » Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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