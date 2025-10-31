Soirée Halloween Pindères
Soirée Halloween Pindères vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Au comptoir des lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée Halloween et pizzas.
Concours du plus beau déguisement.
Stand de maquillage.
Playlist effrayante. .
Au comptoir des lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
English : Soirée Halloween
German : Soirée Halloween
Italiano :
Espanol : Soirée Halloween
L’événement Soirée Halloween Pindères a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne