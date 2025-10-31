Soirée Halloween Locmaria-Berrien Poullaouen

Soirée Halloween Locmaria-Berrien Poullaouen vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Locmaria-Berrien Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Défilé aux lampions à la tombée de la nuit et

– Animation musicale

– Vin chaud, boisson d’halloween sans alcool

– Spectacle de cracheurs de feu

– Châtaignes grillées et lâcher de lanternes volantes au profit de l’association Léa pas à pas

– Soupe au potiron

– Galette saucisse .

Locmaria-Berrien Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92

