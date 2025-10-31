Soirée Halloween Locmaria-Berrien Poullaouen
2025-10-31 18:00:00
Défilé aux lampions à la tombée de la nuit et
– Animation musicale
– Vin chaud, boisson d’halloween sans alcool
– Spectacle de cracheurs de feu
– Châtaignes grillées et lâcher de lanternes volantes au profit de l’association Léa pas à pas
– Soupe au potiron
– Galette saucisse .
Locmaria-Berrien Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne
