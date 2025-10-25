Soirée Halloween Radenac
Soirée Halloween Radenac samedi 25 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle des fêtes Radenac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Soirée Halloween animée par DJ Mika avec pesée de la citrouille et concours de déguisement.
Repas sur place ou à emporter. .
Salle des fêtes Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 43 67 24 98
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Halloween Radenac a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté