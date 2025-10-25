Soirée Halloween Radenac

Soirée Halloween Radenac samedi 25 octobre 2025.

Soirée Halloween

Salle des fêtes Radenac Morbihan

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Soirée Halloween animée par DJ Mika avec pesée de la citrouille et concours de déguisement.

Repas sur place ou à emporter. .

Salle des fêtes Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 43 67 24 98

