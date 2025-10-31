Soirée Halloween Saint-Affrique
Soirée Halloween Saint-Affrique vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween s’invite au Café du Commerce — frissons garantis !
Soirée déguisée, on veut vous voir hanter le Café du Commerce !! .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
English :
Halloween at the Café du Commerce? chills guaranteed!
German :
Halloween lädt ins Café du Commerce ein ? Gänsehaut garantiert!
Italiano :
Halloween arriva al Café du Commerce? Brividi garantiti!
Espanol :
Halloween llega al Café du Commerce… ¡escalofríos garantizados!
L’événement Soirée Halloween Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)