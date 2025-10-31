Soirée Halloween Saint-Affrique

Soirée Halloween Saint-Affrique vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween s’invite au Café du Commerce — frissons garantis !

Soirée déguisée, on veut vous voir hanter le Café du Commerce !! .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

Halloween at the Café du Commerce? chills guaranteed!

German :

Halloween lädt ins Café du Commerce ein ? Gänsehaut garantiert!

Italiano :

Halloween arriva al Café du Commerce? Brividi garantiti!

Espanol :

Halloween llega al Café du Commerce… ¡escalofríos garantizados!

L’événement Soirée Halloween Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)