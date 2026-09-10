Soirée Halloween Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun
Informations pratiques
Saint-Colomb-de-Lauzun
Soirée Halloween
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez nombreux à la soirée spéciale Halloween organisée par l’association Pigeonnier en fête. Programme à venir.
Venez nombreux à la soirée spéciale Halloween organisée par l’association Pigeonnier en fête. Programme à venir. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 65 10
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English : Soirée Halloween
We hope to see many of you at the special Halloween party organized by the Pigeonnier en Fête association. Program to be announced.
L’événement Soirée Halloween Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun
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