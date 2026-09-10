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Soirée Halloween Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun

Soirée Halloween Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Pol Xavier
Ville
47410 Saint-Colomb-de-Lauzun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Colomb-de-Lauzun

Soirée Halloween

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Venez nombreux à la soirée spéciale Halloween organisée par l’association Pigeonnier en fête. Programme à venir.
Venez nombreux à la soirée spéciale Halloween organisée par l’association Pigeonnier en fête. Programme à venir.   .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 65 10 

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English : Soirée Halloween

We hope to see many of you at the special Halloween party organized by the Pigeonnier en Fête association. Program to be announced.

L’événement Soirée Halloween Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun

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