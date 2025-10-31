Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween Saint-Hilaire-Bonneval

Soirée Halloween

Soirée Halloween Saint-Hilaire-Bonneval vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Soirée Halloween au restaurant scolaire, venez déguisé au repas dansant. Les enfants auront droit à une distribution de bonbons. Réservation obligatoire avant le 22 Octobre.   .

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 78 49  assprendrelair@gmail.com

English : Soirée Halloween

German : Soirée Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée Halloween

L’événement Soirée Halloween Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne