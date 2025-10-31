Soirée Halloween Saint-Hilaire-Bonneval
Soirée Halloween Saint-Hilaire-Bonneval vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Soirée Halloween au restaurant scolaire, venez déguisé au repas dansant. Les enfants auront droit à une distribution de bonbons. Réservation obligatoire avant le 22 Octobre. .
Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 78 49 assprendrelair@gmail.com
