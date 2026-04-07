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AGENDA · Saint-Léon-sur-l'Isle

Soirée Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle

samedi 31 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle

Soirée Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24110 Saint-Léon-sur-l'Isle
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Léon-sur-l’Isle

Soirée Halloween

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Concours de déguisements, récompense pour le meilleur déguisement enfant et adulte.
Musique et ambiance terrifiante, buvette et petite restauration.

À partir de 19h, Salle des fêtes.
Entrée gratuite.

Aléondanse 06 46 40 60 86 / 06 23 06 54 91
Concours de déguisements, récompense pour le meilleur déguisement enfant et adulte.
Musique et ambiance terrifiante, buvette et petite restauration.

À partir de 19h, Salle des fêtes.
Entrée gratuite.

Aléondanse 06 46 40 60 86 / 06 23 06 54 91   .

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91 

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English : Soirée Halloween

Dance club gala

Salle des fêtes

Club Aléondanse 06 72 24 13 47

L’événement Soirée Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord

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