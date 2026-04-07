Soirée Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Léon-sur-l’Isle
Soirée Halloween
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Concours de déguisements, récompense pour le meilleur déguisement enfant et adulte.
Musique et ambiance terrifiante, buvette et petite restauration.
À partir de 19h, Salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Aléondanse 06 46 40 60 86 / 06 23 06 54 91
Concours de déguisements, récompense pour le meilleur déguisement enfant et adulte.
Musique et ambiance terrifiante, buvette et petite restauration.
À partir de 19h, Salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Aléondanse 06 46 40 60 86 / 06 23 06 54 91 .
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91
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English : Soirée Halloween
Dance club gala
Salle des fêtes
Club Aléondanse 06 72 24 13 47
L’événement Soirée Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
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