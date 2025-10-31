Soirée Halloween Salle des fêtes de Saint Magne Saint-Magne
Soirée Halloween Salle des fêtes de Saint Magne Saint-Magne vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle des fêtes de Saint Magne Route de Béliet Saint-Magne Gironde
Soirée Halloween Pour petits et grands
Le Comité des fêtes de Saint-Magne vous invite à une soirée conviviale qui fait frissonner juste ce qu’il faut.
Au programme projections de Le Manoir hanté et les 999 fantômes et La Famille Addams , quiz musical, buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre.
Rendez-vous Salle des fêtes de Saint-Magne, route de Béliet. .
Salle des fêtes de Saint Magne Route de Béliet Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdf33125@gmail.com
