Soirée Halloween Salle des fêtes de Saint Magne Saint-Magne

Salle des fêtes de Saint Magne Route de Béliet Saint-Magne Gironde

Soirée Halloween Pour petits et grands

Le Comité des fêtes de Saint-Magne vous invite à une soirée conviviale qui fait frissonner juste ce qu’il faut.

Au programme projections de Le Manoir hanté et les 999 fantômes et La Famille Addams , quiz musical, buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre.

Rendez-vous Salle des fêtes de Saint-Magne, route de Béliet. .

Salle des fêtes de Saint Magne Route de Béliet Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdf33125@gmail.com

