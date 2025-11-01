Soirée Halloween Salle des fêtes du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
Soirée Halloween Salle des fêtes du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse samedi 1 novembre 2025.
Soirée Halloween
Salle des fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
L’amicale laïque Les Collines vous propose une soirée spéciale Halloween avec pleins de surprises qui vous attendent ! Venez nombreux !
Salle des fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 59 97 34 lescollines26750@hotmail.fr
English :
L’amicale laïque Les Collines invites you to a special Halloween evening with lots of surprises in store! Come one, come all!
German :
Die Amicale laïque Les Collines bietet Ihnen einen speziellen Halloween-Abend mit vielen Überraschungen, die auf Sie warten! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
L’amicale laïque Les Collines organizza una serata speciale di Halloween con tante sorprese in serbo! Venite tutti!
Espanol :
L’amicale laïque Les Collines organiza una velada especial de Halloween con muchas sorpresas Venid todos
