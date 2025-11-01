Soirée Halloween Salle des fêtes du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Soirée Halloween

Salle des fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’amicale laïque Les Collines vous propose une soirée spéciale Halloween avec pleins de surprises qui vous attendent ! Venez nombreux !

Salle des fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 59 97 34 lescollines26750@hotmail.fr

English :

L’amicale laïque Les Collines invites you to a special Halloween evening with lots of surprises in store! Come one, come all!

German :

Die Amicale laïque Les Collines bietet Ihnen einen speziellen Halloween-Abend mit vielen Überraschungen, die auf Sie warten! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’amicale laïque Les Collines organizza una serata speciale di Halloween con tante sorprese in serbo! Venite tutti!

Espanol :

L’amicale laïque Les Collines organiza una velada especial de Halloween con muchas sorpresas Venid todos

