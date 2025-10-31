Soirée Halloween Sainte-Maure-de-Touraine

Soirée Halloween Sainte-Maure-de-Touraine vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-31

2025-10-31

Sortez vos plus beaux costumes d’Halloween et venez à la rencontre des sorcières et des âmes perdues lors d’une visite terrifiante du château des Rohan…

Ambiance mystique, frissons garantis… Oserez-vous franchir les portes du manoir des sorcières et des âmes perdues ?

Une expérience effrayante à ne pas manquer ! .

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Get out your best Halloween costumes and come and meet the witches and lost souls on a terrifying tour of the Château des Rohan?

Mystical atmosphere, chills guaranteed? Will you dare to pass through the gates of the manor of witches and lost souls?

German :

Holen Sie Ihre schönsten Halloweenkostüme hervor und treffen Sie auf Hexen und verlorene Seelen bei einer gruseligen Tour durch das Schloss der Rohan?

Mystische Atmosphäre, Gänsehaut garantiert? Werden Sie es wagen, durch die Tore des Anwesens der Hexen und verlorenen Seelen zu schreiten?

Italiano :

Tirate fuori i vostri migliori costumi di Halloween e venite a conoscere le streghe e le anime perdute in un terrificante tour dello Château des Rohan?

Atmosfera mistica e brividi garantiti? Avete il coraggio di varcare le porte del maniero delle streghe e delle anime perdute?

Espanol :

Saque sus mejores disfraces de Halloween y venga a conocer a las brujas y las almas perdidas en una visita terrorífica al Château des Rohan?

¿Una atmósfera mística y emociones garantizadas? ¿Te atreves a atravesar las puertas de la mansión de las brujas y las almas perdidas?

L’événement Soirée Halloween Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2025-10-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme