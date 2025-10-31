Soirée Halloween Ranch M Sauviac

Soirée Halloween Ranch M Sauviac vendredi 31 octobre 2025.

Ranch M Majouraou Sauviac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour celles et ceux qui sont à la recherche de frissons pour Halloween nous vous accueillerons avec joie à Sauviac de 18h à 21h30 !!!

Seul, en famille ou entre amis ! Accompagnés par un adulte pour les moins de 14 ans.

Frissons assurés avec la forêt hantée ! Prévoyez vos lampes torches !

Buffet terrifiant sur place. .

Ranch M Majouraou Sauviac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 07 93 10 dufour@lagrangedemajouraou.com

