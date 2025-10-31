Soirée Halloween Ranch M Sauviac
Ranch M Majouraou Sauviac Gironde
Pour celles et ceux qui sont à la recherche de frissons pour Halloween nous vous accueillerons avec joie à Sauviac de 18h à 21h30 !!!
Seul, en famille ou entre amis ! Accompagnés par un adulte pour les moins de 14 ans.
Frissons assurés avec la forêt hantée ! Prévoyez vos lampes torches !
Buffet terrifiant sur place. .
Ranch M Majouraou Sauviac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 07 93 10 dufour@lagrangedemajouraou.com
