Soirée Halloween Sauzé-Vaussais vendredi 31 octobre 2025.
6 Place des Halles Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Vendredi 31 octobre à 14h30
Salle Socio-culturelle, Sauzé-Vaussais
Tout public
Gratuit
Programmation
14h30 Défilé dans les rues… en cas de pluie, concours de déguisements.
16h30 Spectacle le Bal de Samhain par Cie CAMINÂM.
18h30 BOOM par l’APE de Sauzé-Vaussais .
6 Place des Halles Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61
