Soirée Halloween Sauzé-Vaussais vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

6 Place des Halles Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Vendredi 31 octobre à 14h30

Salle Socio-culturelle, Sauzé-Vaussais

Tout public

Programmation

14h30 Défilé dans les rues… en cas de pluie, concours de déguisements.

16h30 Spectacle le Bal de Samhain par Cie CAMINÂM.

18h30 BOOM par l’APE de Sauzé-Vaussais .

6 Place des Halles Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61

