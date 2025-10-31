Soirée Halloween Senonches
Soirée Halloween Senonches vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir
Venez déguisé pour une soirée d’Halloween gourmande, ensorcelante et pleine de frayeur ! Frissons garantis…
2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99 limmersif@gmail.com
English :
Come in disguise for a gourmet, bewitching and fright-filled Halloween evening! Chills guaranteed…
German :
Kommen Sie verkleidet und erleben Sie einen gierigen, verzaubernden und gruseligen Halloween-Abend! Gänsehaut garantiert…
Italiano :
Venite in maschera per una deliziosa, ammaliante e spaventosa serata di Halloween! Brividi garantiti…
Espanol :
Ven disfrazado para disfrutar de una deliciosa, hechizante y aterradora velada de Halloween Escalofríos garantizados…
