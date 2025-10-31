Soirée Halloween La Saltimbanquerie Sigalens
Soirée Halloween La Saltimbanquerie Sigalens vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Cette année, préparez-vous à vivre une nuit monstrueusement géniale ! Au programme de cette soirée spéciale
Chasse aux friandises Un parcours terrifiant pour les gourmands en quête de sucreries !
Spectacle de magie avec Pascal Briaud Des tours fascinants qui vous feront frissonner d’émerveillement.
Concert de rock alternatif avec Posthume Laissez-vous emporter par les riffs endiablés et l’énergie dévastatrice du groupe !
DJ TDC Des beats envoûtants pour vous faire danser jusqu’au matin.
Food trucks & Bar Un festin pour vos papilles et des boissons à faire trembler les plus téméraires.
Déguisements de rigueur ! Venez déguisé(e) en votre personnage préféré, ou créez un look effrayant pour être dans l’ambiance !
Venez vivre une nuit où l’horreur et la fête se rencontrent ! Préparez-vous à passer une soirée pleine de surprises, de rires et de frissons. .
La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 10 62
English : Soirée Halloween
German : Soirée Halloween
Italiano :
Espanol : Soirée Halloween
L’événement Soirée Halloween Sigalens a été mis à jour le 2025-09-09 par La Gironde du Sud