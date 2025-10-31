Soirée Halloween La Saltimbanquerie Sigalens

Cette année, préparez-vous à vivre une nuit monstrueusement géniale ! Au programme de cette soirée spéciale

Chasse aux friandises Un parcours terrifiant pour les gourmands en quête de sucreries !

Spectacle de magie avec Pascal Briaud Des tours fascinants qui vous feront frissonner d’émerveillement.

Concert de rock alternatif avec Posthume Laissez-vous emporter par les riffs endiablés et l’énergie dévastatrice du groupe !

DJ TDC Des beats envoûtants pour vous faire danser jusqu’au matin.

Food trucks & Bar Un festin pour vos papilles et des boissons à faire trembler les plus téméraires.

Déguisements de rigueur ! Venez déguisé(e) en votre personnage préféré, ou créez un look effrayant pour être dans l’ambiance !

Venez vivre une nuit où l’horreur et la fête se rencontrent ! Préparez-vous à passer une soirée pleine de surprises, de rires et de frissons. .

La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 10 62

