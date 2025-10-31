Soirée Halloween spécial jeux de société ! Rodez
Passage des Maçons Rodez Aveyron
Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 19h
Inscriptions obligatoire au 05 65 73 36 14 ou sur musique@maisondulivre.com
Soirée gratuite et sans obligation d’achat, ouverte à tous à partir de 8 ans. .
Passage des Maçons Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 36 14 musique@maisondulivre.com
English :
Halloween party: special board games!
Meet us on Friday, October 31 at 7pm
Registration required: 05 65 73 36 14 or musique@maisondulivre.com
German :
Halloween-Abend: Speziell für Gesellschaftsspiele!
Treffpunkt am Freitag, den 31. Oktober um 19 Uhr
Anmeldung erforderlich unter 05 65 73 36 14 oder musique@maisondulivre.com
Italiano :
Serata di Halloween: giochi da tavolo speciali!
Appuntamento venerdì 31 ottobre alle 19.00
Iscrizione obbligatoria al numero 05 65 73 36 14 o musique@maisondulivre.com
Espanol :
Noche de Halloween: ¡juegos de mesa especiales!
Cita el viernes 31 de octubre a las 19.00 horas
Inscripción obligatoria en el 05 65 73 36 14 o en musique@maisondulivre.com
