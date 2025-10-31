Soirée Halloween spécial jeux de société ! Rodez

Soirée Halloween spécial jeux de société ! Rodez vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween spécial jeux de société !

Passage des Maçons Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween spécial jeux de société !

Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 19h

Inscriptions obligatoire au 05 65 73 36 14 ou sur musique@maisondulivre.com

Soirée gratuite et sans obligation d’achat, ouverte à tous à partir de 8 ans. .

Passage des Maçons Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 36 14 musique@maisondulivre.com

English :

Halloween party: special board games!

Meet us on Friday, October 31 at 7pm

Registration required: 05 65 73 36 14 or musique@maisondulivre.com

German :

Halloween-Abend: Speziell für Gesellschaftsspiele!

Treffpunkt am Freitag, den 31. Oktober um 19 Uhr

Anmeldung erforderlich unter 05 65 73 36 14 oder musique@maisondulivre.com

Italiano :

Serata di Halloween: giochi da tavolo speciali!

Appuntamento venerdì 31 ottobre alle 19.00

Iscrizione obbligatoria al numero 05 65 73 36 14 o musique@maisondulivre.com

Espanol :

Noche de Halloween: ¡juegos de mesa especiales!

Cita el viernes 31 de octubre a las 19.00 horas

Inscripción obligatoria en el 05 65 73 36 14 o en musique@maisondulivre.com

L’événement Soirée Halloween spécial jeux de société ! Rodez a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)