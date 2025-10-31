Soirée Halloween Place de l’Eglise Thorey-sous-Charny
Soirée Halloween
Place de l’Eglise Bibliothorey Thorey-sous-Charny Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Soirée Halloween à Thorey-sous-Charny !
Déambulation à partir de 17h dans le village puis histoires pour se faire peur à 18h30 à la bibliothèque. Gratuit, sans réservation, chocolat chaud offert aux enfants. Venez nombreux et déguisés ! .
Place de l’Eglise Bibliothorey Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bibliothorey@gmail.com
