Soirée Halloween Turckheim

Soirée Halloween Turckheim samedi 25 octobre 2025.

Soirée Halloween

Stade de la fecht Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

L’AS Turckheim propose une soirée Halloween où chacun pourra revêtir son plus beau costume et profiter d’une ambiance musicale et de pizzas à volonté!

Une boisson offerte par personne déguisée ! .

Stade de la fecht Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est r.ortis@hotmail.fr

English :

AS Turckheim is hosting a Halloween party where everyone can dress up in their best costume and enjoy live music and all-you-can-eat pizza!

German :

Der AS Turckheim lädt zu einem Halloween-Abend ein, bei dem jeder sein schönstes Kostüm anziehen kann und Musik und Pizza nach Belieben genießen kann!

Italiano :

AS Turckheim organizza una festa di Halloween in cui tutti potranno vestirsi con il loro costume migliore e godersi musica dal vivo e pizza a volontà!

Espanol :

AS Turckheim organiza una fiesta de Halloween en la que todo el mundo puede disfrazarse y disfrutar de música en directo y pizza para todos los gustos

