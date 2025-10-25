Soirée Halloween Turckheim
Soirée Halloween Turckheim samedi 25 octobre 2025.
Soirée Halloween
Stade de la fecht Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
L’AS Turckheim propose une soirée Halloween où chacun pourra revêtir son plus beau costume et profiter d’une ambiance musicale et de pizzas à volonté!
L’AS Turckheim propose une soirée Halloween où chacun pourra revêtir son plus beau costume et profiter d’une ambiance musicale, d’une tombola et de la possibilité de déguster des pizzas…à volonté ! Une tombola est également organisée pour les chanceux.
Une boisson offerte par personne déguisée ! .
Stade de la fecht Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est r.ortis@hotmail.fr
English :
AS Turckheim is hosting a Halloween party where everyone can dress up in their best costume and enjoy live music and all-you-can-eat pizza!
German :
Der AS Turckheim lädt zu einem Halloween-Abend ein, bei dem jeder sein schönstes Kostüm anziehen kann und Musik und Pizza nach Belieben genießen kann!
Italiano :
AS Turckheim organizza una festa di Halloween in cui tutti potranno vestirsi con il loro costume migliore e godersi musica dal vivo e pizza a volontà!
Espanol :
AS Turckheim organiza una fiesta de Halloween en la que todo el mundo puede disfrazarse y disfrutar de música en directo y pizza para todos los gustos
L’événement Soirée Halloween Turckheim a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de Colmar