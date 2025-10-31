Soirée Halloween Verteillac
Soirée Halloween Verteillac vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
121 Avenue d’Aquitaine Verteillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
SOIREE d’HALLOWEEN Jeu de piste par équipe dans les rues de Verteillac
⏰ Rdv à 18h30 déguisés sur la place de la mairie à Verteillac.
Tarif unique enfant et adulte 3€
Inscription obligatoire par sms au 06.35.48.39.07 NOM + nombre enfants et adultes
SOIREE d’HALLOWEEN Jeu de piste par équipe dans les rues de Verteillac
⏰ Rdv à 18h30 déguisés sur la place de la mairie à Verteillac.
Tarif unique enfant et adulte 3€
Inscription obligatoire par sms au 06.35.48.39.07 NOM + nombre enfants et adultes .
121 Avenue d’Aquitaine Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 48 39 07
English :
HALLOWEEN EVENING: Team treasure hunt in the streets of Verteillac
? Meet at 6.30pm in disguise on the Place de la Mairie in Verteillac.
Single price for children and adults: 3?
Registration required by sms to 06.35.48.39.07: NAME + number of children and adults
German : Soirée Halloween
HALLOWEEN-ABEND: Team-Schnitzeljagd durch die Straßen von Verteillac
? Treffpunkt um 18:30 Uhr verkleidet auf dem Rathausplatz in Verteillac.
Einheitspreis für Kinder und Erwachsene: 3?
Anmeldung per SMS unter 06.35.48.39.07 erforderlich: NAME + Anzahl der Kinder und Erwachsenen
Italiano :
SERATA DI HALLOWEEN: caccia al tesoro a squadre per le strade di Verteillac
? Appuntamento alle 18.30 in maschera sulla piazza del municipio di Verteillac.
Prezzo unico per bambini e adulti: 3?
Iscrizione obbligatoria via SMS al numero 06.35.48.39.07: NOME + numero di bambini e adulti
Espanol : Soirée Halloween
TARDE DE HALLOWEEN: Búsqueda del tesoro en equipo por las calles de Verteillac
? Cita a las 18h30 disfrazados en la plaza del ayuntamiento de Verteillac.
Precio único para niños y adultos: 3?
Inscripción obligatoria por SMS al 06.35.48.39.07: NOMBRE + número de niños y adultos
L’événement Soirée Halloween Verteillac a été mis à jour le 2025-09-17 par Val de Dronne