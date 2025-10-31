Soirée Halloween Verteillac

Soirée Halloween Verteillac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

121 Avenue d’Aquitaine Verteillac Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

SOIREE d’HALLOWEEN Jeu de piste par équipe dans les rues de Verteillac

⏰ Rdv à 18h30 déguisés sur la place de la mairie à Verteillac.

Tarif unique enfant et adulte 3€

Inscription obligatoire par sms au 06.35.48.39.07 NOM + nombre enfants et adultes

121 Avenue d’Aquitaine Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 48 39 07

English :

HALLOWEEN EVENING: Team treasure hunt in the streets of Verteillac

? Meet at 6.30pm in disguise on the Place de la Mairie in Verteillac.

Single price for children and adults: 3?

Registration required by sms to 06.35.48.39.07: NAME + number of children and adults

German : Soirée Halloween

HALLOWEEN-ABEND: Team-Schnitzeljagd durch die Straßen von Verteillac

? Treffpunkt um 18:30 Uhr verkleidet auf dem Rathausplatz in Verteillac.

Einheitspreis für Kinder und Erwachsene: 3?

Anmeldung per SMS unter 06.35.48.39.07 erforderlich: NAME + Anzahl der Kinder und Erwachsenen

Italiano :

SERATA DI HALLOWEEN: caccia al tesoro a squadre per le strade di Verteillac

? Appuntamento alle 18.30 in maschera sulla piazza del municipio di Verteillac.

Prezzo unico per bambini e adulti: 3?

Iscrizione obbligatoria via SMS al numero 06.35.48.39.07: NOME + numero di bambini e adulti

Espanol : Soirée Halloween

TARDE DE HALLOWEEN: Búsqueda del tesoro en equipo por las calles de Verteillac

? Cita a las 18h30 disfrazados en la plaza del ayuntamiento de Verteillac.

Precio único para niños y adultos: 3?

Inscripción obligatoria por SMS al 06.35.48.39.07: NOMBRE + número de niños y adultos

L’événement Soirée Halloween Verteillac a été mis à jour le 2025-09-17 par Val de Dronne