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AGENDA · Vichy

Soirée Halloween Au bureau Vichy

samedi 31 octobre 2026 · Au bureau · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Au bureau
Adresse
35 rue Lucas
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Soirée Halloween

Au bureau 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Le temps d’une soirée le restaurant se plonge dans une ambiance 100% Halloween !
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Au bureau 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 04 11  aubureau.vichy@gmail.com

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English :

For one evening, the restaurant is transformed into a 100% Halloween atmosphere!

L’événement Soirée Halloween Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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