Soirée Halloween Au bureau Vichy

Informations pratiques

Vichy

Soirée Halloween

Au bureau 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Le temps d’une soirée le restaurant se plonge dans une ambiance 100% Halloween !

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Au bureau 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 04 11 aubureau.vichy@gmail.com

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English :

For one evening, the restaurant is transformed into a 100% Halloween atmosphere!

L’événement Soirée Halloween Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations