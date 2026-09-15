AGENDA · Vichy
Soirée Halloween Au bureau Vichy
samedi 31 octobre 2026 · Au bureau · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Soirée Halloween
Au bureau 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Le temps d’une soirée le restaurant se plonge dans une ambiance 100% Halloween !
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Au bureau 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 04 11 aubureau.vichy@gmail.com
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English :
For one evening, the restaurant is transformed into a 100% Halloween atmosphere!
L’événement Soirée Halloween Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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