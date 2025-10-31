Soirée Halloween Vignot

Soirée Halloween Vignot vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Vignot Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 23:59:00

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween avec diverses activités de la manipulation de reptiles au spectacle de feu, venez en profiter ce 31 octobre à partir de 17h30 !Tout public

0 .

Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 19 17

English :

Come and enjoy a Halloween evening with a variety of activities, from reptile handling to fire shows, this October 31st from 5.30pm!

German :

Halloween-Abend mit verschiedenen Aktivitäten vom Umgang mit Reptilien bis zur Feuershow genießen Sie ihn am 31. Oktober ab 17:30 Uhr!

Italiano :

Venite a godervi una serata di Halloween con una serie di attività, dalla manipolazione dei rettili agli spettacoli di fuoco, il 31 ottobre dalle 17.30!

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada de Halloween con diversas actividades, desde manipulación de reptiles hasta espectáculos de fuego, el 31 de octubre a partir de las 17.30 horas

L’événement Soirée Halloween Vignot a été mis à jour le 2025-10-15 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS