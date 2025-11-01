Soirée Halloween Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place de la République Bar de l'Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01 23:30:00

2025-11-01

Les esprits reviennent hanter le Bar de l’Union pour une soirée infernale !
Prépare ton plus effrayant déguisement et viens trembler (et danser) sur les sets envoûtants de
HCO
MaxMo
Ambiance dark et goodies exclusifs signés Bête & Guillotine qui seront à la pression pour les plus courageux… ‍♀️
Déguisement fortement recommandé !   .

Place de la République Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 70 74 97  union.sarl.flomax@gmail.com

