Soirée Halloween Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Soirée Halloween

Place de la République Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 23:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Soirée Halloween Bar de l’Union

Les esprits reviennent hanter le Bar de l’Union pour une soirée infernale !

Prépare ton plus effrayant déguisement et viens trembler (et danser) sur les sets envoûtants de

HCO

MaxMo

Ambiance dark et goodies exclusifs signés Bête & Guillotine qui seront à la pression pour les plus courageux… ‍♀️

Déguisement fortement recommandé ! .

Place de la République Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 70 74 97 union.sarl.flomax@gmail.com

English : Soirée Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Halloween Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles