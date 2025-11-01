Soirée Halloween Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Soirée Halloween Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 1 novembre 2025.
Soirée Halloween
Place de la République Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01 23:30:00
Date(s) :
2025-11-01
Soirée Halloween Bar de l’Union
Les esprits reviennent hanter le Bar de l’Union pour une soirée infernale !
Prépare ton plus effrayant déguisement et viens trembler (et danser) sur les sets envoûtants de
HCO
MaxMo
Ambiance dark et goodies exclusifs signés Bête & Guillotine qui seront à la pression pour les plus courageux… ♀️
Déguisement fortement recommandé ! .
Place de la République Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 70 74 97 union.sarl.flomax@gmail.com
English : Soirée Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Halloween Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles