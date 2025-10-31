SOIRÉE HALLOWEEN Villeneuve-lès-Béziers

SOIRÉE HALLOWEEN Villeneuve-lès-Béziers vendredi 31 octobre 2025.

SOIRÉE HALLOWEEN

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Défilé lumineux, repas maléfique sur réservation et boum des monstres à la salle des fêtes. Ambiance garantie pour petits et grands sorciers !

Venez célébrer Halloween avec une soirée aussi festive qu’effrayante !

Au programme un défilé lumineux dans les rues, suivi d’un festin maléfique à la salle des fêtes (pièces de porc, légumes du sorcier, tiramisu diabolique et potion offerte).

La soirée se poursuit avec une boum des monstres et des animations pour tous dans une ambiance ensorcelée !

Un moment convivial et terriblement amusant à vivre en famille ou entre amis !

Repas payant et sur réservation. .

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 7 43 65 80 89

English :

Illuminated parade, evil meal (reservation required) and monster party in the village hall. An atmosphere guaranteed for young and old alike!

German :

Lichterparade, bösartiges Essen mit Reservierung und Monster-Boom in der Festhalle. Garantierte Stimmung für kleine und große Hexen und Zauberer!

Italiano :

Ci sarà una parata di luci, un pasto diabolico (da prenotare in anticipo) e una festa di mostri nella sala del villaggio. Un’atmosfera garantita per grandi e piccini!

Espanol :

Habrá un desfile de luces, una comida diabólica (reservar con antelación) y una fiesta de monstruos en el salón del pueblo. Un ambiente garantizado para grandes y pequeños

