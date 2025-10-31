SOIRÉE HALLOWEEN Villeveyrac

Place du marché aux raisins Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

OYEZ OYEZ GENTES DAMES ET BRAVES DAMOISEAUX OU AUTRES DÉMONS ET SORCIÈRES !Le comité a l’épouvantable plaisir de vous conviez à sa soirée d’Halloween à la salle des fêtes qui pour l’occasion aura reçu un petit traitement terrifiant !Tenez-vous bien, il paraîtrait que les citrouilles vont mourir de trouille !Alors préparez vos plus affreux, ignobles, sinistres déguisements pour cette cauchemardesque soirée !Le Programme de la Soirée Halloween 18h Descente aux lampions Place du temple19h0 Bal animé par DJ Teddy. B Salle Marcel PeyssonOYEZ OYEZ GENTES DAMES ET BRAVES DAMOISEAUX OU AUTRES DÉMONS ET SORCIÈRES ! .

Place du marché aux raisins Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie Comite.des.fetes.villamande@gmail.com

