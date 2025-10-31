SOIRÉE HALLOWEEN Viols-le-Fort
A l’occasion d’Halloween Les petits siffleurs remettent le couvert pour le plaisir des monstres de tous âges !
Au programme, vendredi 31 octobre
– 17h30 atelier maquillage par Mireille à la salle polyvalente.
– 19h00 ouverture des festivités à la salle polyvalente pour une soirée animée par notre dj préféré, fraîchement déterré.
Une buvette sera présente sur place avec vente de boissons, parts de tartes sucrées et salées et crêpes !
À cette occasion, nous faisons appel à votre générosité pour participer à la confection de tartes ou gâteaux.
Les fonds récoltés serviront à cofinancer des projets en faveur des enfants du plateau Violien. .
Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86
English :
For Halloween, Les petits siffleurs are back at it again, to the delight of monsters of all ages!
German :
Anlässlich von Halloween legen Les petits siffleurs wieder los, um Monster jeden Alters zu erfreuen!
Italiano :
Per Halloween, Les petits siffleurs sono di nuovo all’opera, per la gioia dei mostri di tutte le età!
Espanol :
Para Halloween, Les petits siffleurs vuelven a hacer de las suyas, ¡para deleite de monstruos de todas las edades!
