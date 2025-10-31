SOIRÉE HALLOWEN Poussan

Place du Marché Poussan Hérault

Prépare ton costume le plus flippant (ou le plus stylé) et viens faire la fête !

Prépare ton costume le plus flippant (ou le plus stylé) et viens faire la fête !Au programme Parade monstrueuse dans les ruesPluie de bonbons pour tous les petits monstresBal d’Halloween pour danser jusqu’à la dernière note ensorcelée dans les HallesAmbiance, musique, rires et frissons garantis !Entrée gratuite, soirée animée Dj Sylvain Raillard et buvette sur place viens si t’oses… .

Place du Marché Poussan 34560 Hérault Occitanie cdfdepoussan@hotmail.com

English :

Get your creepiest (or most stylish) costume ready and come party!

German :

Bereite dein gruseligstes (oder stylischstes) Kostüm vor und feiere mit!

Italiano :

Preparate il vostro costume più spaventoso (o più elegante) e venite a festeggiare!

Espanol :

¡Prepara tu disfraz más terrorífico (o más elegante) y ven a celebrarlo!

