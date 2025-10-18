Soirée Hantée au Château de Panloy Château de Panloy Port-d’Envaux
Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
déconseillé aux moins de 6 ans
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-11-01
2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31 2025-11-01
Déambulez dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, avec pour mission de reconstituer la généalogie de la famille…
Réservation obligatoire.
Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com
English :
Stroll through the dark gardens and corridors of the Château, on a mission to reconstruct the family genealogy?
Reservations essential.
German :
Schlendere durch die dunklen Gärten und Korridore des Schlosses, um die Genealogie der Familie zu rekonstruieren
Eine Reservierung ist erforderlich.
Italiano :
Passeggiate nei giardini e nei corridoi bui dello Château con la missione di ricostruire la genealogia della famiglia?
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Pasee por los oscuros jardines y pasillos del Château con la misión de reconstruir la genealogía familiar?
Imprescindible reservar.
