Soirée Hantée au Château de Panloy Château de Panloy Port-d’Envaux

Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

déconseillé aux moins de 6 ans

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31 2025-11-01

Déambulez dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, avec pour mission de reconstituer la généalogie de la famille…

Réservation obligatoire.

Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

English :

Stroll through the dark gardens and corridors of the Château, on a mission to reconstruct the family genealogy?

Reservations essential.

German :

Schlendere durch die dunklen Gärten und Korridore des Schlosses, um die Genealogie der Familie zu rekonstruieren

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Passeggiate nei giardini e nei corridoi bui dello Château con la missione di ricostruire la genealogia della famiglia?

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Pasee por los oscuros jardines y pasillos del Château con la misión de reconstruir la genealogía familiar?

Imprescindible reservar.

