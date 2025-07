Soirée Happy End La Vaupalière

Soirée Happy End La Vaupalière vendredi 12 septembre 2025.

Soirée Happy End

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-09-12 2025-10-24

SOIRÉE SPÉCIALE RHUM ARRANGE

Pour tout dîner, un rhum arrangé maison vous sera offert en fin de repas !

Cuisine maison à savourer dans une ambiance conviviale, à seulement 5 minutes de Rouen.

Chaque vendredi, profitez de soirées à thème & offres spéciales !

Réservez vite au 02.35.330.330

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30

English : Soirée Happy End

SPECIAL EVENING RUM ARRANGE

Friday, May 23, 2025

For every dinner, you’ll receive a complimentary home-arranged rum at the end of the meal!

Home cooking in a friendly atmosphere, just 5 minutes from Rouen.

Every Friday, enjoy themed evenings & special offers!

Book now on 02.35.330.330

Luncheon vouchers not accepted for this evening

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

German :

SPEZIALABEND RUM ARRANGIERT

Bei jedem Abendessen wird Ihnen zum Abschluss ein hausgemachter Rum Arrangé angeboten!

Hausgemachte Küche zum Genießen in einer freundlichen Atmosphäre, nur 5 Minuten von Rouen entfernt.

Profitieren Sie jeden Freitag von Themenabenden & Sonderangeboten!

Reservieren Sie schnell unter 02.35.330.330

Essensmarke für diesen Abend nicht akzeptiert

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

SERATA SPECIALE AL RUM

Ad ogni cena vi verrà offerto un rum preparato in casa a fine pasto!

Cucina casalinga in un’atmosfera amichevole, a soli 5 minuti da Rouen.

Ogni venerdì, serate a tema e offerte speciali!

Prenotate rapidamente al numero 02.35.330.330

I buoni pasto non sono accettati per questa serata

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.

Espanol :

NOCHE ESPECIAL RON ORGANIZAR

Con cada cena, ¡se le ofrecerá un ron casero al final de la comida!

Cocina casera en un ambiente agradable, a sólo 5 minutos de Rouen.

Todos los viernes, veladas temáticas y ofertas especiales

Reserve rápidamente en el 02.35.330.330

No se aceptan vales de almuerzo para esta velada

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

L’événement Soirée Happy End La Vaupalière a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin