Soirée Happy End La Vaupalière

Soirée Happy End

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-04-17

SOIRÉE SPÉCIALE RHUM ARRANGE

Pour tout dîner, un rhum arrangé maison vous sera offert en fin de repas !

Cuisine maison à savourer dans une ambiance conviviale, à seulement 5 minutes de Rouen.

Chaque vendredi, profitez de soirées à thème & offres spéciales !

Réservez vite au 02.35.330.330

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

