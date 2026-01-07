Soirée Happy End La Vaupalière
Soirée Happy End La Vaupalière vendredi 27 février 2026.
Soirée Happy End
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-04-17 23:30:00
Date(s) :
2026-02-27 2026-04-17
SOIRÉE SPÉCIALE RHUM ARRANGE
Pour tout dîner, un rhum arrangé maison vous sera offert en fin de repas !
Cuisine maison à savourer dans une ambiance conviviale, à seulement 5 minutes de Rouen.
Chaque vendredi, profitez de soirées à thème & offres spéciales !
Réservez vite au 02.35.330.330
Ticket restaurant non accepté pour cette soirée
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
