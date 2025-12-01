Soirée Happy New Beer, avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Happy New Beer

Début : 2025-12-30 19:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

C’est la dernière soirée de l’année dans ton My Beers ! On te prévoit une soirée BEFORE jour de l’an pour clôturer cette année exceptionnelle !

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

It’s the last night of the year in your My Beers! We’re planning a BEFORE New Year’s Eve party to round off this exceptional year!

L’événement Soirée Happy New Beer Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-12-23 par Valence Romans Tourisme