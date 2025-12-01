Soirée Happy New Beer, avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Happy New Beer, avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe mardi 30 décembre 2025.
Soirée Happy New Beer
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-12-30 19:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30
C’est la dernière soirée de l’année dans ton My Beers ! On te prévoit une soirée BEFORE jour de l’an pour clôturer cette année exceptionnelle !
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
It’s the last night of the year in your My Beers! We’re planning a BEFORE New Year’s Eve party to round off this exceptional year!
