SOIRÉE HAPPY NEW YEAR Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE HAPPY NEW YEAR Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins vendredi 16 janvier 2026.
SOIRÉE HAPPY NEW YEAR
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Soirée dansante pour débuter l’année en musique !
Sur place Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…
Informations et réservation auprès du Canotier 02 52 800 075 .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
English :
L’événement SOIRÉE HAPPY NEW YEAR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Saint Brevin