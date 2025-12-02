SOIRÉE HAPPY NEW YEAR Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE HAPPY NEW YEAR

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Soirée dansante pour débuter l’année en musique !

Sur place Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…

Informations et réservation auprès du Canotier 02 52 800 075 .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

