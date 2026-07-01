Soirée Hard Rock Tournemire
vendredi 31 juillet 2026 · Tournemire
Informations pratiques
Tournemire
Soirée Hard Rock
Place de La Gare Tournemire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée Hard Rock au Brias ! Venez nombreux !
Double concert avec les groupes Oméga et Spitfire!
N’hésitez pas à réserver votre table si vous souhaitez manger avant ou pendant le concert ! .
Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com
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English :
Hard Rock Night at Brias! Come one, come all!
L’événement Soirée Hard Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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