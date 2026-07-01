Informations pratiques

Tournemire

Soirée Hard Rock

Place de La Gare Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Soirée Hard Rock au Brias ! Venez nombreux !

Double concert avec les groupes Oméga et Spitfire!

N’hésitez pas à réserver votre table si vous souhaitez manger avant ou pendant le concert ! .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com

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English :

Hard Rock Night at Brias! Come one, come all!

L’événement Soirée Hard Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)