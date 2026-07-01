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AGENDA · Tournemire

Soirée Hard Rock Tournemire

vendredi 31 juillet 2026 · Tournemire

Soirée Hard Rock Tournemire

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Place de La Gare
Ville
12250 Tournemire
Département
Aveyron
Tarif

Tournemire

Soirée Hard Rock

Place de La Gare Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Soirée Hard Rock au Brias ! Venez nombreux !
Double concert avec les groupes Oméga et Spitfire!
N’hésitez pas à réserver votre table si vous souhaitez manger avant ou pendant le concert !   .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06  restaurantlebrias@gmail.com

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English :

Hard Rock Night at Brias! Come one, come all!

L’événement Soirée Hard Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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