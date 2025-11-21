Soirée Hareng et Beaujolais Ambrumesnil
Le Parvis d’Ambrumesnil vous propose une soirée de saison avec au menu
Harengs grillés ou marinés (et leurs patates à la p’ieau !)
Mini Cœur de Neufchâtel
Grillé aux pommes
Verre de vin de saison
Planches de charcuterie possible pour ceux qui n’aiment pas le hareng !
Et pour l’animation blind test, karaoké, slows et rock’n’roll !
Venez nombreux à la Salle des Fêtes du Parvis mais pensez à réserver ! .
648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 09 62 36
