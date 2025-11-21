Soirée Hareng et Beaujolais Ambrumesnil

Soirée Hareng et Beaujolais

648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 19:30:00

Le Parvis d’Ambrumesnil vous propose une soirée de saison avec au menu

Harengs grillés ou marinés (et leurs patates à la p’ieau !)

Mini Cœur de Neufchâtel

Grillé aux pommes

Verre de vin de saison

Planches de charcuterie possible pour ceux qui n’aiment pas le hareng !

Et pour l’animation blind test, karaoké, slows et rock’n’roll !

Venez nombreux à la Salle des Fêtes du Parvis mais pensez à réserver ! .

