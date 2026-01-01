Soirée harengs dansant Troisfontaines

Soirée harengs dansant

salle des fêtes 6 rue du Stade Troisfontaines Moselle

La chorale de Troisfontaines organise une soirée harengs animée par l’orchestre Christalys. Pour ceux qui n’aiment pas les harengs marinés, il est possible de les remplacer par du jambon et frites. Réservation par téléphone avant le 19 janvier inclus.Tout public

salle des fêtes 6 rue du Stade Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 73 87 40 51

English :

The Troisfontaines choir organizes a herring evening with the Christalys orchestra. For those who don’t like marinated herring, ham and French fries are available instead. Reservations by telephone before January 19.

