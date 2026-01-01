Soirée harengs Rue du Stade Diebling
Soirée harengs Rue du Stade Diebling vendredi 16 janvier 2026.
Soirée harengs
Rue du Stade Clos des Arts – Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Soirée harengs organisée par le Conseil de Fabrique de Diebling.Tout public
15 .
Rue du Stade Clos des Arts – Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 80 33 47 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Herring evening organized by the Diebling Conseil de Fabrique.
L’événement Soirée harengs Diebling a été mis à jour le 2026-01-09 par FORBACH TOURISME