Soirée harengs Rue du Stade Diebling

Soirée harengs Rue du Stade Diebling vendredi 16 janvier 2026.

Soirée harengs

Rue du Stade Clos des Arts – Diebling Moselle

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Soirée harengs organisée par le Conseil de Fabrique de Diebling.Tout public
15  .

Rue du Stade Clos des Arts – Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 80 33 47 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Herring evening organized by the Diebling Conseil de Fabrique.

L’événement Soirée harengs Diebling a été mis à jour le 2026-01-09 par FORBACH TOURISME