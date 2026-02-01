Soirée harengs Lorquin

Soirée harengs

41 rue du Général Leclerc salle des fêtes Lorquin Moselle

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : Samedi 2026-02-28 19:30:00 - 23:00:00

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le Conseil de Fabrique de Lorquin organise une soirée unique avec repas harengs.

Au menu apéritif, harengs pomme de terre ou jambon vigneron gratin salade, fromage, dessert et café.

Réservation par téléphone au plus tard le 23 février.Tout public

20 .

41 rue du Général Leclerc salle des fêtes Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 24 10 31 78

English :

The Conseil de Fabrique de Lorquin is organizing a unique evening with a herring dinner.

Menu: aperitif, herring potato or ham gratin salad, cheese, dessert and coffee.

Reservations by telephone by February 23.

