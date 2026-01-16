Soirée harengs

2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez participer à la soirée harengs organisée par la Paroisse de Wangen Marlenheim Nordheim le samedi 7 février 2026 à 19h, salle culturelle Les Roseaux à Marlenheim. .

2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 13 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée harengs Marlenheim a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble