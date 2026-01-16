Soirée Harry Potter Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac
Soirée Harry Potter Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac samedi 7 février 2026.
Soirée Harry Potter
Librairie le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Date(s) :
2026-02-07
À 18h Soirée Harry Potter
Venez participer au Grand Quizz national de Gallimard .Gratuit .
Librairie le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Harry Potter Carnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon