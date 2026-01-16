Soirée Harry Potter Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Soirée Harry Potter

Librairie le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornély Carnac Morbihan

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

À 18h Soirée Harry Potter

Venez participer au Grand Quizz national de Gallimard .Gratuit .

