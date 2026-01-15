Soirée Harry Potter Concorès
Soirée Harry Potter Concorès samedi 7 février 2026.
Soirée Harry Potter
Salle des Fêtes Concorès Lot
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Retrouvez l’univers d’Harry Potter lors d’une soirée familiale et ludique cérémonie du Choixpeau ; classes de potions, de botanique et de sortilèges ; quizz… Venez costumés !
Salle des Fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com
English :
Return to the world of Harry Potter for a fun-filled family evening: the Choosing Hat ceremony; potions, botany and spells classes; quizzes…
