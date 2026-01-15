Soirée Harry Potter

Salle des Fêtes Concorès Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Retrouvez l’univers d’Harry Potter lors d’une soirée familiale et ludique cérémonie du Choixpeau ; classes de potions, de botanique et de sortilèges ; quizz..

Retrouvez l’univers d’Harry Potter lors d’une soirée familiale et ludique cérémonie du Choixpeau ; classes de potions, de botanique et de sortilèges ; quizz… Venez costumés !

.

Salle des Fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Return to the world of Harry Potter for a fun-filled family evening: the Choosing Hat ceremony; potions, botany and spells classes; quizzes…

L’événement Soirée Harry Potter Concorès a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Gourdon