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Soirée Hawaïenne Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Soirée Hawaïenne Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Soirée Hawaïenne Bar Le terrier Brantôme en Périgord jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Bar Le terrier

Adresse : 18,20 Boulevard Coligny

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Brantôme en Périgord

Soirée Hawaïenne

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Enfilez vos chemises fleuries et laisez-vous transporter sous les tropiques. Cocktails, musique et ambiance estivale garantis.
Enfilez vos chemises fleuries et laisez-vous transporter sous les tropiques. Cocktails, musique et ambiance estivale garantis.   .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61 

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English : Soirée Hawaïenne

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L’événement Soirée Hawaïenne Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne

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