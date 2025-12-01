Soirée Hello 80 LANNEMEZAN Lannemezan
Soirée Hello 80 LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Hello 80
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Soirée Concert Hello 80.
Petite restauration, planches de charcuterie et fromage
Infos et réservations au 06 31 89 35 64
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64
English :
Hello 80 concert evening.
Snacks, charcuterie and cheese platters
Info and reservations on 06 31 89 35 64
