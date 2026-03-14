Soirée Heroes Gangsters Show Salle des fêtes Millau

Soirée Heroes Gangsters Show

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association Géod360 transforme la salle des fêtes en Chicago des années folles le samedi 4 avril prochain. Un spectacle total entre cinéma et catch, dont les bénéfices financeront le projet solidaire Culture sur les cimes .

Le rendez-vous est devenu un incontournable de l’agenda printanier millavois. Après avoir exploré le Mexique et l’univers des Vikings, l’infatigable collectif Géod360 s’apprête à faire remonter le temps aux Sud-Aveyronnais. Pour cette édition 2026 du Heroes Show , place au faste et à la poudre des années 1920 l’élégance tranchante des Peaky Blinders de Birmingham s’apprête à défier le redoutable gang d’Al Capone.

Soirée Spéciale HEROES GANGSTERS SHOW. Venez tentez l’expérience Heroes, avec cette année un voyage immersif dans les années Folles. Vous découvrirez un spectacle unique, une Cinéscènie incroyable entre deux illustres gangs de légende: les Peaky Blinders et le Gang d’Al Capone!!! Dame Rio la tenancière du Bar vous fera découvrir ses musiciens et ses danseuses swing et charleston, n’hésitez pas à venir en costume, bien des surprises vous attendent!!! + CONCERTS à partir de 7ans.

Soirée Spéciale HEROES GANGSTERS SHOW. LE SPECTACLE

Venez tentez l’expérience Heroes, avec cette année un voyage immersif dans les années Folles. 30 comédiens, Cascadeurs, Cinéastes, Musiciens, danseurs, Machinistes vous feront rêver le temps d’une soirée mémorable. Vous découvrirez un spectacle unique, une Cinéscènie entre deux illustres gangs de légende: les Peaky Blinders et le Gang d’Al Capone!!! Dame Rio la tenancière du Bar vous fera découvrir ses musiciens et ses danseuses swing et charleston, n’hésitez pas à venir en costume, bien des surprises vous attendent!!! + CONCERTS

TOUKAN BOUKAN: Le Gang Tribal. Natural Trance Orchestra!!! un groupe unique une découverte musicale, ils viennent de dordogne pour nous faire danser, ils sont 5, ils ont des instruments bien atypiques, ils sont chaud, après une tournée européenne, ils viennent pour mettre le feu dans la cité du gant.

Cocktail explosif: pipedrum, Guitar, Guimbarde, violoncelle, chant polyphonique. Une musique métissée, une identité sonore bien tribale, transpiration garantie !!!



Organized Vacation: Le Gang Rock!!! du stoner le plus lourd aux tempos agités du rock’n’roll en passant par de grandes envolées psychédéliques, OV distille un rock sauvage et énergique.

OV (Organized Vacation) aiguise son univers au fil des compositions pour trouver son son, un son puissant, propre à lui, tout en revendiquant les influences des Oh Sees, King Gizzard, Ty Segall et autres groupes de la scène rock garage psyché.

Tous les bénéfices de la soirée servent à un projet culturel auprès de personnes en situation de handicap et de personnes isolées. “Culture sur les cimes”



Billetterie Préventes à prix réduit disponibles sur HelloAsso. 6 .

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau 12100 Aveyron Occitanie geod360@gmail.com

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English :

The Géod360 association is transforming the village hall into the Chicago of the Roaring Twenties on Saturday April 4. A total show that combines cinema and wrestling, with profits going to fund the Culture sur les cimes solidarity project.

L’événement Soirée Heroes Gangsters Show Millau a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)