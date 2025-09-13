Soirée Héros et Super Héros Pontivy
Soirée Héros et Super Héros Pontivy samedi 13 septembre 2025.
Soirée Héros et Super Héros
114 rue nationale Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-14 02:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Venez fêtez les 7 ans d’EGameBreih !!
Soirée Anniversaire
Dress code Héros et Super Héros (Films, jeux, séries ou inventés)
Ambiance karaoké
Quizz anniversaire
Nouvelle carte
Gâteaux / bulles / bougies et pleins d’autres surprises !!! .
114 rue nationale Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 88 56 17 67
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Héros et Super Héros Pontivy a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté