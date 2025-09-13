Soirée Héros et Super Héros Pontivy

114 rue nationale Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-14 02:00:00

2025-09-13

Venez fêtez les 7 ans d’EGameBreih !!

Soirée Anniversaire

Dress code Héros et Super Héros (Films, jeux, séries ou inventés)

Ambiance karaoké

Quizz anniversaire

Nouvelle carte

Gâteaux / bulles / bougies et pleins d’autres surprises !!! .

114 rue nationale Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 88 56 17 67

