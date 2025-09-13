Soirée Héros et Super Héros Pontivy

Soirée Héros et Super Héros Pontivy samedi 13 septembre 2025.

Soirée Héros et Super Héros

114 rue nationale Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-14 02:00:00

2025-09-13

Venez fêtez les 7 ans d’EGameBreih !!
Soirée Anniversaire
Dress code Héros et Super Héros (Films, jeux, séries ou inventés)
Ambiance karaoké
Quizz anniversaire
Nouvelle carte
Gâteaux / bulles / bougies et pleins d’autres surprises !!!   .

114 rue nationale Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 88 56 17 67 

