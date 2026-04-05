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Soirée Heures Joyeuses Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Soirée Heures Joyeuses Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Soirée Heures Joyeuses Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-09

Fin : 2026-04-09

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Quoi de mieux que quelques potes et une planche en bois pour profiter du changement d’heure. Si tu ne connais pas encore le corn-hole (ou maïs-trou dans la langue de Molière) viens t’essayer à ce sport d’adresse venu du fin-fond du Kentucky !Gratuit et sans inscription.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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