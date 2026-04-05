Soirée Heures Joyeuses Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Quoi de mieux que quelques potes et une planche en bois pour profiter du changement d’heure. Si tu ne connais pas encore le corn-hole (ou maïs-trou dans la langue de Molière) viens t’essayer à ce sport d’adresse venu du fin-fond du Kentucky !Gratuit et sans inscription.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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